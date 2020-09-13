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ADANA

Adana'nın Pozantı ilçesindeki yangını söndürmek için 7 kilometre hortum kullanmışlar

Adana'nın Pozantı ilçesinde, 8 Eylül'de orman yangını çıkmıştı. Arasözler ve ekiplerin giremediği kayalık yamaçlarda bir gecede 7 kilometre uzunluğunda hortum çekerek yangını kontrol altına aldığı ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü, "Bizde bu vatan aşkı varken ne kayalıklar, ne uçurumlar, hiçbiri engel olamaz bize. Vatan size minnettar" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar.
Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar.

İlçeye bağlı Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiindeki ormanlık alanda 8 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Geniş bir alana yayılan yangına müdahale için bölgeye çevre illerden de çok sayıda ekip sevk edildi.

Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar.
  • Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekiplerince tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu. Yangın, beşinci gününde kontrol altına alındı.

Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arazözün giremediği kayalık yamaçlara bir gecede 7 kilometre uzunluğunda hortum çekerek alevleri kontrol altına alan fedakar 'kahramanlara' teşekkür etti. Paylaşımda, "Bizde bu vatan aşkı varken ne kayalıklar, ne uçurumlar hiçbiri engel olamaz bize. Vatan size minnettar. Orman vatandır" denildi.

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