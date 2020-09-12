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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da PKK operasyonu: Yangın tüpüne yerleştiren patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu: Yangın tüpü görünümlü bomba ele geçirildi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığı yapan iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise polis, eylemde kullanmak amacıyla hazırlanan yangın tüpüne yerleştirilen 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı ele geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Yangın tüpünün içerisinden 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı çıktı.
Yangın tüpünün içerisinden 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Ergani ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda terör eyleminde kullanmak amacıyla hazırlanan yangın tüpünün içerisine yerleştirilen 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır'da, yangın tüpüne yerleştiren patlayıcı ele geçirildi.

17 ilde şafak operasyonu: PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertildi
GÜNDEM
17 ilde şafak operasyonu: PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertildi

Ele geçirilen patlayıcılara el konulurken, F.K ve K.A. gözaltına alındı.

Yangın tüpünün içerisinden 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı çıktı.

Şüpheliler, emniyette sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Yangın tüpünün içerisinden 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı çıktı.

Yaşlı adama öldüresiye dayak kamerada: Tekme atıp yumruk vurup kemerle saldırdı
FOTOĞRAF 9
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Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir sokakta alkol alan Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Ş. ile karşılaştı.
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Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Ferhat Saka, Ali Ş.’ye tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler karşısında yere yığılan Ali Ş.’ye bu kez de pantolonundan çıkardığı kemerle vurmaya başladı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırarak, Ferhat Saka’yı gözaltına aldı.
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Dakikalarca dövülen Ali Ş., ağır yaralandı. Yaralı yaşlı adam, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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Yoğun bakımda tedavi gören Ali Ş.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferhat Saka, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Saka, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Ferhat Saka’nın mahkemede yaptığı savunmada, “Olay olmadan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bur sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım” dediği öğrenildi.
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Yaşlı adama öldüresiye dayak kamerada: Tekme atıp yumruk vurup kemerle saldırdı
Bursa'da alkol aldıktan sonra yolda yürürken tanımadığı Ali Ş.'yi pantolon kemeri, tekme ve yumruklarla döven Ferhat Saka çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Ali Ş.'nin hayati tehlikesi devam ederken, öldüresiye dayak anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


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