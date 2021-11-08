Gündem Adil Öksüzün yakın adamı itirafçı oldu
ANKARA

Adil Öksüz’ün yakın adamı itirafçı oldu

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Adil Öksüz’ün yakın adamı itirafçı oldu ​
Recep Vardi

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında molla olan Recep Vardi itirafçı oldu. Vardi, Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçentken 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 Sayılı KHK ile ihraç edildi. Hakkında yürütülen soruşturmada Vardi’nin, örgüt içinde “manevi büyük” olarak nitelendirilen “molla”lardan olduğu belirlendi.

DÖRT YIL SAKLANDI

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan Vardi, örgütün gaybubet evlerinde 4 yıl boyunca saklandı. Sık sık ev değiştiren Vardi, 21 Ekim’de yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalandı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) oluşturulan özel ekip, şüpheliyi Ankara’ya getirerek sorguya aldı.

GÜLEN’İN MOLLALARI EĞİTTİ

İtirafçı olmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlatan Recep Vardi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. TEM polisinin yaptığı çalışmalarda Vardi’nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in bizzat eğittiği örgütün sözde mollaları Ergün Çapan ve Hüseyin Yağmur’dan 8 yıl eğitim aldığı belirlendi. Vardi’nin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Adil Öksüz’le irtibatı çıktı.

MAHREMLERİN MOLLASI

Recep Vardi, örgüte ait Kaynak Holding’de çalıştığı sırada sözde Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz’la tanıştı. Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içiresinde molla olarak faaliyet yürütmeye başladı. Vardi’nin, mahrem yapılanma içerisinde üst düzey faaliyet yürüten bölge sorumlularıyla yüz yüze ve operasyonel hatlar üzerinden sık sık irtibat kurduğu belirtildi.

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