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İSTANBUL

TÜBİTAK’çı mahrem imam çıktı

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Şahin Şen Yeni Şafak
TÜBİTAK’çı mahrem imam çıktı
Gözaltına alınan FETÖ mensuplarından birinin TÜBİTAK’tan ihraç edilmiş bir mühendis olduğu öğrenildi.

FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, itirafçı beyanlarıyla yapılan teşhisler üzerine FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüği belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul ve Aydın’daki eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheliyi yakaladı. Bunlardan birinin kamuda aktif görevde bulunan öğretmen, 2’sinin kamudan ihraç edilmiş doktor, diğerinin ise TÜBİTAK’tan ihraç edilmiş bir mühendis olduğu öğrenildi. Hakkında 7 eski askeri öğrencinin ifade verdiği ihraç mühendis E.Ö.’nün, 9 ardışık arama kaydı da bulunuyor.

E.Ö.
E.Ö.

MAHREM YAPIYA DARBE

Adana ve Bingöl’deki operasyonlarda örgütün mahrem imamlarıyla irtibatı bulunan, kapatılan Bank Asya hesaplarına örgüt talimatı doğrultusunda para yatıran, kapatılan FETÖ derneklerine üye olduğu belirlenen ve ByLock yazışmalarında adları geçen 10 şüpheli gözaltına alındı. Edirne sınırında Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı. İpsala’ya bağlı Paşaköy yakınlarında yasak bölgede gözaltına alınan A.Ö, T.G, T.U ve E.E’nin FETÖ bağı tespit edildi. Yine Edirne Keşan’da da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A. polis tarafından yakalandı. FETÖ’cü M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ümit Horzum
Ümit Horzum

Horzum’a 28 yıl

  • FETÖ’nün Emniyet mahrem imamlarından Ümit Horzum’un yargılandığı davada karar çıktı. Adli kontrolle serbest kaldıktan sonra Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalanan Horzum, iki ayrı davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan toplam 21 yıl hapse mahkum edildi. Horzum, yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte belge hazırladığı gerekçesiyle “sahtecilik” suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Horzum’un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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