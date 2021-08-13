Gündem Şehit nişanlısını son yolculuğuna beresiyle uğurladı
ADİYAMAN

Şehit nişanlısını son yolculuğuna beresiyle uğurladı

Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, son yolculuğuna Adıyaman’ın Besni ilçesinde uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Adıyaman haber: Şehit nişanlısını son yolculuğuna beresiyle uğurladı
Şehit Hakan Bali ile bir hafta önce nişanlanan Ümmü Gülsüm Abas cezazede nişanlısının beresini taktı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin naaşı Adıyaman'da toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali

Şehidin kız kardeşi Meltem ağabeyinin kamuflajını giydi.
AA
Şehidin kız kardeşi Meltem ağabeyinin kamuflajını giydi.

Besni Belediyesi önünde düzenlenen törene şehidin annesi Fatma, nişanlısı Ümmü Gülsüm Abas, kız kardeşi Meltem, yakınları ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehidi binler uğurladı.
AA
Şehidi binler uğurladı.


Şehit nişanlısının beresini taktı

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın cenaze namazını kıldırdığı törende Ümmü Gülsüm Abas nişanlısının beresini taktı, şehidin kardeşi Meltem kamuflaj giydi, yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Törenin ardından Bali'nin cenazesi, Hoyratlı köyünde defnedildi.

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