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ANKARA

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. MSB, yapılan karşı atışlar neticesinde ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Teröristlere derhal karşılık verildi

Saldırıda bir askerin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." bilgisi verildi.

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