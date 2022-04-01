Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Adıyamanda Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi
ADIYAMAN

Adıyaman'da Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi. Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve Badem Birliği tarafından organize edilen festival, Bağözü köyündeki badem bahçelerinin gezilmesiyle başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Adıyamanda Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi
Nemrut Badem Çiçeği Festivali

Vali Mahmut Çuhadar, burada yaptığı konuşmada, badem bahçelerindeki çiçeklerin müthiş bir atmosfer oluşturduğunu, Nemrut Dağı zirvesindeki beyaz karın badem çiçeklerine yansıdığını ve iki güzelliği bir arada yaşadıklarını söyledi.

Adıyaman'ın badem üretiminde öncülüğü elinde bulundurduğunu dile getiren Çuhadar, "100 bin dekarın üzerinde ekili badem bahçelerimiz ve 30 bin tonun üzerinde üretimimiz var. Bademde bu kadar söz sahibi olan ilimize tabii ki badem festivali yakışır. Dün Nemrut Dağı'nın karla kapalı olan yollarını açtık, ikisinin aynı haftaya denk gelmesi çok güzel oldu. Nemrut Dağı bütün dünyadan turist çekiyor, bu yönüyle de çok değerli bir hazinemiz. Bütün yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'a bu eşsiz görüntüyü izlemeye davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, bugün ilki gerçekleştirilen festivalin kentteki badem üretimini ön plana taşıyacağını ifade etti.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata da ilçenin son yıllarda büyük atak yaparak bademde söz sahibi olduğunu belirtti.

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, ilçede 2009 yılında badem üretiminde ilk adımların atıldığını, 2011 yılında deneme bahçelerinde başarı sağlandığını ve 2013 yılında çiftçilerin bademe yöneldiğini anlattı. Yıldırım, "Biz bu adımı attığımızda Adıyaman badem üretiminde söz sahibi değildi, fakat şu an badem üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer almaktayız. Kent genelindeki badem üretiminin yarısı Kahta'da. Üretimdeki liderliği korumak, işlenmesinde de üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı da binlerce kişiye istihdam sağlayan bademin ilçeye işçi göçünü de beraberinde getirdiğini kaydetti.

Festival, tarihi Cendere Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.
Ruble yoksa gaz da yok

Ruble yoksa gaz da yok

​Putin'in talimatı sonrası Gazprom harekete geçti.
Marmaraydayolcu rekoru

Marmaray'da
yolcu rekoru

​Hızla bir milyon yolcu hedefine yaklaşıyor.
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede hayata geçireceğiz.

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu gerçekleştirirsek büyük mutluluk duyacağız.

İlk kez ortaya çıktı: Dün gibi duruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.