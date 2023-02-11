Adnan Menderes feribotu deprem yardımları için Mersin Limanı'na gidiyor

Katar’ın resmi Televizyon kanalı Katar TV tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek programı yapıldı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu. Yardım kampanyasında şu ana kadar 112 milyon Katar Riyali (584 milyon TL) toplandı.