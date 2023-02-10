Asrın felaketinde beşinci gün: 10 kentte 20 bin 213 kişi yaşamını yitirdi

18.13:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sevk edilen hasta sayısının 4 bin 400'ü geçtiğini bildirdi. Bakan Koca şu anda toplam 77 sahra hastanesinin olduğunu ve bu sayının gün geçtikçe artırılacağını ifade etti. "İlaç sorununu da bu hastaneler üzerinden çözmeye çalışıyoruz" diyen Bakan Koca, ilerleyen günlerde buna ilişkin açıklamalarımız olacak" ifadelerini kullandı.