AFAD Arhavi'deki son durumu açıkladı: Yaklaşık 200 kişi tahliye edildi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Arhavi'de etkili olan aşırı yağış sonucunda bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Yağış sebebiyle Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının yağıştan etkilendiği ifade edilen açıklamada, "Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 vatandaşımız ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaşımız güvenli alanlara transfer edilmiştir. Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.

OYNAT 00:54 Artvin'de sel felaketinin yaşandığı bölge havadan görüntülendi Arhavi ilçe merkezinde, sağanak nedeniyle debisi yükselen Kapisre Deresi'nin taşması sonucu biriken suyun önemli bölümü tahliye edildi. İlçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu Boğaziçi Mahallesi'ndeki binaların tamamına yakınının zemin ve giriş katlarının yanı sıra cadde ve sokaklar da su altında kaldı.



DSİ, Karayolları ve belediyelerin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların ekip ve iş makinelerinin yardımıyla binalar ve sokaklarda biriken suyu tahliye çalışmaları devam ediyor. Çevre illerden de getirtilen vidanjörler yardımıyla suyun önemli bölümü tahliye edildi. Suyun tahliye edildiği bölgedeki vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı.



AFAD, AKUT, JAK ve emniyet güçlerinin yardımıyla evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan isteyenler, Arhavi ve Hopa'daki yurt ve pansiyonlara yerleştirildi. Türk Kızılay'ı ve diğer ilgili kurumların ekipleri, su kesintisi olan bölgelerdeki evlere su, ayrıca çeşitli noktalara kurulan stantlarda da vatandaşlara yemek dağıtıyor.



Drone ile havadan görüntülenen, bir bölümüne elektrik verilemeyen ilçe merkezinde gün içinde yer yer 2 metreye ulaşan suyun önemli bölümünün tahliye edildiği görüldü. BiP'te paylaş

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve jandarma ekipleri, olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgeye, Türk Kızılay tarafından 1 adet ikram aracı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Rize'nin Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır.

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Meteorolojiden bugün alınan verilere göre, Hopa'da 83, Arhavi'de 74, Fındıklı'da 79,6, Çamlıhemşin'de 64,9 ve Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilo yağış düşmüştür. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir. "

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