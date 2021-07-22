Sağlık Bakanı Koca: Artvin’de göçük altında kalan bir kişinin hastaneye nakli yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız!" ifadesini kullandı.
Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız!
Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
Cadde ve sokaklar göle döndü
Artvin’in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi’nin de taşması ile göle döndü. İlçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Vatandaşlar göle dönen sokak ve caddeleri evlerinin camlarından ve balkonlarından izlerken, AKUT ve AFAD ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koştu. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarılırken, Arhavi Devlet Hastanesi de sel suları nedeniyle su baskınına maruz kaldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hafta önce yaşanan sel nedeniyle bulunduğu Rize’den Arhavi ilçesine gelerek sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, selde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı.