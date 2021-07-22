Sağlık Bakanı Koca: Artvin’de göçük altında kalan bir kişinin hastaneye nakli yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız!" ifadesini kullandı.

Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız! REKLAM July 22, 2021

GÜNDEM Bakan Soylu: Herhangi bir baraj patlaması söz konusu değil

Cadde ve sokaklar göle döndü

Artvin’in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi’nin de taşması ile göle döndü. İlçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Vatandaşlar göle dönen sokak ve caddeleri evlerinin camlarından ve balkonlarından izlerken, AKUT ve AFAD ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koştu. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarılırken, Arhavi Devlet Hastanesi de sel suları nedeniyle su baskınına maruz kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hafta önce yaşanan sel nedeniyle bulunduğu Rize’den Arhavi ilçesine gelerek sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, selde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı.

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OYNAT 01:48 İçişleri Bakanı Soylu Arhavi'de sel bölgesinde incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu sel meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.



Vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.



Giriş ve zemin katların su dolması sonucu ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların bulundukları yerden bot yardımıyla tahliye işlemleri de devam ediyor.



Öte yandan, su basan ev ve iş yerlerindeki eşyalar sokaklara sürüklenirken onlarca araç ise su altında kaldı. Türk Kızılay ekipleri de bölgede vatandaşlara su ve çeşitli gıda maddeleri dağıtıyor.



Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış ilçe merkezinde etkisini sürdürüyor. BiP'te paylaş

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