Gündem Bakan Soylu Herhangi bir baraj patlaması söz konusu değil
RİZE

Bakan Soylu: Herhangi bir baraj patlaması söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize ve Artvin'deki sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Can kaybımız yok, iki yaralımız var. Baraj patladığı iddiası doğru değil. Tüm tedbirleri alıyoruz, tahliyeler yapılıyor. Tahkimatlar olmasaydı hasar daha büyük olurdu. En kısa zamanda bölgedeki sıkıntıları halledeceğiz." dedi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Soylu: Herhangi bir baraj patlaması söz konusu değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağış ve sel nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği Rize, yine felaketi yaşıyor. Son 12 saatte 110 kilograma yakın yağış düştüğü kentte can kaybı olmazken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalan vatandaşları ekipler botlarla kurtardı.

  • Rize Valisi Kemal Çeber, kayıp ihbarlarıyla ilgili de "Kayıp denen kişilere ulaşıldı. Herhangi bir kayıp olmadığı bilgisi aldık" dedi.

"Tüm tedbirleri alıyoruz"

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize ve Artvin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yarın için de yağış uyarısı devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Vatandaşımızın ‘baraj patlayıp geldiği’ yönündeki bilginin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu bilginin yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık" dedi.

Artvin'de otomobiller sel suları altında kaldı
OYNAT 00:59
Artvin'de otomobiller sel suları altında kaldı
Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında ilçe merkezi Arhavi Deresi'nin de taşması ile göle döndü.

Artvin'de sel suları beton mikserini böyle sürükledi
OYNAT 00:45
Artvin'de sel suları beton mikserini böyle sürükledi
Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı. Sel suları beton mikserini sürüklediği anlar kameraya böyle yansıdı.

Rize yine sele teslim: Dereler taştı, yollar kapandı
OYNAT 00:59
Rize yine sele teslim: Dereler taştı, yollar kapandı
Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.


Doğu Karadeniz sele teslim: Dereler taştı, yollarda hasar oluştu
GÜNDEM
Doğu Karadeniz sele teslim: Dereler taştı, yollarda hasar oluştu

Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
GÜNDEM
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var

Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürdü

Görenleri hayrete düşürdü

​Kurban etleri bozulmasın diye yaptı.
Demir dövmekten daha zor

Demir dövmekten daha zor

Her birinden 30 lira kazanıyorlar.
Baraj patlamadı

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili iddialara yalanlama.

​Şile'de bir kişi boğuldu, iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

​Tahliye edildikten sonra yıkımına başlanacak.

Aralarında sorumlunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı.

​Heyelan sonrası bölgede gezen çoban buldu.

Üniversiteli Onur'un son görüntüleri ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.