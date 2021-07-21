Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var

Rize'de geçen hafta çarşamba günü, 7 saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri ile Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Sinop, Kars, Tokat, Çorum ve Amasya'dan gelen 45 ekipte, 150 teknik personelin sahada aktif olarak hasar tespit çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

GÜNDEM Son anda kurtuldular: Rize'deki heyelandan yeni görüntüler ortaya çıktı

Açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarımızda kullanılmak üzere 2 adet karavan ve Afet Koordinasyon aracı, Georadar, Multikopter Drone, lazer tarayıcı cihaz da kullanılıyor. Tespit yapılan bina sayısı bin 217, bağımsız bölüm sayısı 3 bin 98’dir. Tespit çalışmaları sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 41 araçta ise zarar tespit edildi" denildi.

REKLAM





"79 konut tahliye edilecek"

Açıklamada, 194 ayrı noktada toplam 386 binanın heyelan riski bakımından incelendiği de belirtilerek, "Yapılan incelemeler neticesinde 79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş, 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF 4 Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi. Güneysu ilçesinde heyelan kabusunu yaşayan Bedriye Erdoğan, “Çok yağmur yağdı. Çoluk çocuğumuz hep risk altındaydı. Çok korktuk. Çaylıklar su oldu, aktı. Çok üzüldük, çok ağladık. Eşim çaylıkların oradaydı. Ben de çığlıkları duyunca eşim çamurun altında kaldı zannettim. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Tam çay zamanı bölgede. Daha kötüsü de olabilirdi. Birçok insanın malı gitti. Cana geleceğine, mala gelsin” diye konuştu. Çaylıklarının yerinde olmadığını belirten Yakup Erdoğan, “Burada çaylıkların aşağıya geldiği zaman ben bir akrabamdaydım. Buraya geldiğimde çaylıkların hep koptuğunu gördüm. Çok şaşırdık. Bizi Allah korudu. Burada iyi ki yoktuk. Amcamın ve benim çaylığım yerinde yok. Evimin arka tarafında bulunan çaylıklarda yola inecekti ama evim siper oldu onlara. Çok hasarımız var” dedi Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



