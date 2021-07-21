Gündem Rizedeki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
RİZE

Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var

Rize'de 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kentte ilk belirlemelere göre 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi, 41 araç ise kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
Rizedeki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'de sel ve heyelanla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Rize'de geçen hafta çarşamba günü, 7 saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri ile Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Sinop, Kars, Tokat, Çorum ve Amasya'dan gelen 45 ekipte, 150 teknik personelin sahada aktif olarak hasar tespit çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Son anda kurtuldular: Rize'deki heyelandan yeni görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEM
Son anda kurtuldular: Rize'deki heyelandan yeni görüntüler ortaya çıktı

Açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarımızda kullanılmak üzere 2 adet karavan ve Afet Koordinasyon aracı, Georadar, Multikopter Drone, lazer tarayıcı cihaz da kullanılıyor. Tespit yapılan bina sayısı bin 217, bağımsız bölüm sayısı 3 bin 98’dir. Tespit çalışmaları sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 41 araçta ise zarar tespit edildi" denildi.

Rize'de sel sonrası heyelan: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
OYNAT 00:59
Rize'de sel sonrası heyelan: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Rize'nin Güneysu ilçesi ile Muradiye beldesinde yaşanan sel ve heyelana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sel sonrası meydana gelen heyelandan kıl payı kurtulan vatandaşların kaçtığı anlar da yer alıyor.


"79 konut tahliye edilecek"

Açıklamada, 194 ayrı noktada toplam 386 binanın heyelan riski bakımından incelendiği de belirtilerek, "Yapılan incelemeler neticesinde 79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş, 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı
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Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.
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Güneysu ilçesinde heyelan kabusunu yaşayan Bedriye Erdoğan, “Çok yağmur yağdı. Çoluk çocuğumuz hep risk altındaydı. Çok korktuk. Çaylıklar su oldu, aktı. Çok üzüldük, çok ağladık. Eşim çaylıkların oradaydı. Ben de çığlıkları duyunca eşim çamurun altında kaldı zannettim. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Tam çay zamanı bölgede. Daha kötüsü de olabilirdi. Birçok insanın malı gitti. Cana geleceğine, mala gelsin” diye konuştu.
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Çaylıklarının yerinde olmadığını belirten Yakup Erdoğan, “Burada çaylıkların aşağıya geldiği zaman ben bir akrabamdaydım. Buraya geldiğimde çaylıkların hep koptuğunu gördüm. Çok şaşırdık. Bizi Allah korudu. Burada iyi ki yoktuk. Amcamın ve benim çaylığım yerinde yok. Evimin arka tarafında bulunan çaylıklarda yola inecekti ama evim siper oldu onlara. Çok hasarımız var” dedi
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Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı
Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor.


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