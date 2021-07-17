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RİZE

Son anda kurtuldular: Rize'deki heyelandan yeni görüntüler ortaya çıktı

Rize’de 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, evden çıkan bir kadın merdivenle yukarı çıkıyor. Tam o anda heyelan meydana geliyor. Kadının saniyeler önce çıktığı bina ve merdiven yerle bir oluyor. Merdivenin başındaki diğer kadınlar da panikle bulundukları yerden kaçıyor.

Haber Merkezi AA
Son anda kurtuldular: Rizedeki heyelandan yeni görüntüler ortaya çıktı
O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyü Tatlısu mevkisinde meydana gelen sele ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'de sel sonrası heyelan: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
OYNAT 00:59
Rize'de sel sonrası heyelan: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Rize'nin Güneysu ilçesi ile Muradiye beldesinde yaşanan sel ve heyelana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sel sonrası meydana gelen heyelandan kıl payı kurtulan vatandaşların kaçtığı anlar da yer alıyor.

Rize'de 4 gün önce şiddetli yağışa bağlı oluşan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de arandığı sel ve heyelanların ardından Güneysu ilçesinde evlerinin bir kısmı zarar gören Karali ailesinin, son anda kurtulmaları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Görüntülerde, yağışın ardından Gülizar ve Metin Karali çiftinin tedirgin şekilde evlerini boşalttıkları sırada, heyelan ve selin geliş anı görülüyor.

DHA

Bu sırada, heyelan ve selin geldiğini fark eden evin çevresindeki diğer vatandaşların kaçarak kurtulması da görüntülerde yer alıyor.

DHA

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