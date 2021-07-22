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RİZE

Rize yine sele teslim: Dereler taştı, yollarda hasar oluştu

Geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'de, devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı. Öte yandan Meteorolojiden Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Rize son dakika haberleri: Rize yine sele teslim: Dereler taştı, yollarda hasar oluştu
Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi.

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Rize yine sele teslim: Dereler taştı, yollar kapandı
OYNAT 00:59
Rize yine sele teslim: Dereler taştı, yollar kapandı
Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.


Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

AA

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

AA

Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.

Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rize'de yine sele teslim: Dereler taştı, yollarda hasar oluştu
FOTOĞRAF 20
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Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.
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Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.
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İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.
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Rize'de yine sele teslim: Dereler taştı, yollarda hasar oluştu
Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


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