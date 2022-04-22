Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayandan Kılıçdaroğlunun fatura provokasyonuna yanıt Ben yatıracağım
POLİTİKA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna yanıt: Ben yatıracağım

3 ay boyunca elektrik faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün elektriği kesildi. Geceliği 100 bin TL olan otellerde kalan CHP Liderinin 1030 TL'lik faturasını ödememesi büyük bir çelişkiye neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun tiyatrosuna ilişkin açıklamada bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sözleşme numarasını öğrenebilirsem Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım." dedi. Sayan, "Kılıçdaroğlu şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayandan Kılıçdaroğlunun fatura provokasyonuna yanıt: Ben yatıracağım
Savcı Sayan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturalarını ödemeyerek bir provokasyona imza attı. Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.

Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Liderinin elektirk borcunu ödeyebileceğini söyledi. Akşener, "Müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu, o da Selvi Hanım için" ifadelerini kullandı.

SAVCI SAYAN: BUNU GÜNDEMDEN DÜŞÜRELİM

Akşener'in ardından bir teklif de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Sayan, "Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Kendisi inat etti. Ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın. Bunu gündemden düşürelim." dedi.

"SİVİL İTAATSİZLİK YAPIYOR"

Sayan , "Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Kendisini Gandi'ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor." ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sözleşme numarasını öğrenebilirsem faturasını ben ödeyeceğim
OYNAT 00:41
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sözleşme numarasını öğrenebilirsem faturasını ben ödeyeceğim
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, faturasını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleşme numarasını öğrenirse elektrik faturasını yatıracağını bildirdi.

Sayan, 'Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem bu gece ya da yarın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım. Bunu gündemden düşürelim. Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Kendisini Gandi'ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor.' dedi.

Üç aydır faturalarını ödemeyerek provokasyona girişen Kılıçdaroğlu: Eşimden haber geldi elektriğimizi kesmişler
GÜNDEM
Üç aydır faturalarını ödemeyerek provokasyona girişen Kılıçdaroğlu: Eşimden haber geldi elektriğimizi kesmişler
PKKya Pençe-Kilit darbesi

PKK'ya 'Pençe-Kilit' darbesi

42 terörist etkisiz hale getirildi.
Yeşil cami

'Yeşil cami'

​Birçok dizi ve filmde gösteriliyor, ününe ün katıyor.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayandan Kılıçdaroğlunun fatura provokasyonuna yanıt: Ben yatıracağım

MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

PKK/YPG'nin 2 üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

​Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 58. gününde: Can kayıpları var.

​DP liderinin, Davutoğlu ve Babacan'ı dışlayan sözlerinin yol açtığı kriz aşılmadı.

Bahçesini kazarken hazine buldu

Bahçesini kazarken hazine buldu

​Bir anda servete kondu: Dev altına paha biçilemiyor.

Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti.

İsrail polisine meydan okuyan Arif Tütüncü Yeni Şafak'a konuştu: Mekanın sahibi benim.

​Bakan Dönmez'den bor ve lityum cevheri müjdesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.