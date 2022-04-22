Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna yanıt: Ben yatıracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturalarını ödemeyerek bir provokasyona imza attı. Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.

Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Liderinin elektirk borcunu ödeyebileceğini söyledi. Akşener, "Müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu, o da Selvi Hanım için" ifadelerini kullandı.

SAVCI SAYAN: BUNU GÜNDEMDEN DÜŞÜRELİM

Akşener'in ardından bir teklif de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Sayan, "Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Kendisi inat etti. Ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın. Bunu gündemden düşürelim." dedi.

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"SİVİL İTAATSİZLİK YAPIYOR"

Sayan , "Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Kendisini Gandi'ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:41 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sözleşme numarasını öğrenebilirsem faturasını ben ödeyeceğim Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, faturasını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleşme numarasını öğrenirse elektrik faturasını yatıracağını bildirdi.



Sayan, 'Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem bu gece ya da yarın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım. Bunu gündemden düşürelim. Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Kendisini Gandi'ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor.' dedi.

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