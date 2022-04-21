Üç aydır faturalarını ödemeyerek provokasyona girişen Kılıçdaroğlu: Eşimden haber geldi elektriğimizi kesmişler

Şubat ayında "faturaları ödemeyeceğini belirterek vatandaşların da ödememesi" yönünde çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu kampanyasına sadece parti teşkilatından CHP Bursa İl Başkanlığı uymuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yılbaşından bu yana yaptığı 3 farklı düzenleme ile haneler başta olmak üzere işyerleri ve sivil toplum kuruluşlarının da faturalarını ciddi oranda düşürürken, yapılan bu düzenlemelere ilişkin memnuniyet tüm kesimler tarafından dile getirilmişti. Ancak Kılıçdaroğlu, sürecin başında başlattığı halkı provoke etme girişiminden 3 aydır vazgeçmedi.

ELEKTRİĞİ KESİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturaları ödemediği için evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir."

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ÜÇ AY MÜSAADE EDİLDİ

Normalde vatandaşların elektrikleri ilk faturanın son ödeme tarihi geçtikten sonra ihtar yapıldıktan sonra kesilirken, bazı özel gruplar için ise istisna tanınıyor. Kılıçdaroğlu'da yaşı sebebiyle "Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar" için özel çıkarılan ve bu abonelerin elektriğinin ancak üç dönem boyunca faturanın ödenmemesi halinde kesilebildiğini örgören yönetmelikten yararlanmıştı.

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