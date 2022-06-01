Gündem Ahlaksız sözleriyle tepki çeken CHPli Tanju Özcandan pişkin savunma Ben mağdurum özür bekliyorum
POLİTİKA

Ahlaksız sözleriyle tepki çeken CHP'li Tanju Özcan'dan pişkin savunma: Ben mağdurum özür bekliyorum

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." sözleriyle ilgili konuştu. Olayın mağduru olduğunu öne süren Özcan, "Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Ahlaksız sözleriyle tepki çeken CHPli Tanju Özcandan pişkin savunma: Ben mağdurum özür bekliyorum
Tanju Özcan

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik ifadeler kullanan Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

  • Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan Özcan, mağdurun kendisi olduğunu belirterek, "16 Mayıs'ta bir meclis toplantısı yapıldı. Bu meclis toplantısında bazı diyaloglar geçti. Ne oldu da 16 gün geçtikten sonra birden bire bir linç kampanyasına maruz bırakılmaya çalışıldım. Aklınıza yeni mi geldi? Arkadaşlar ben olayın mağduruyum. Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. Başta Ömer Çelik ve AK Parti Milletvekili Arzu Aydın olmak üzere, AK Parti'nin siyasi temsilcileri olmak üzere onlardan özür bekliyorum. Bu işler o kadar kolay ucuz mu yahu? Olayın mağduruyuz biz. Bir de eylem yapılıyor. Eylem yapmaya başlamışsınız bu güzel. Muhalefete hazırlıktır bu." diye konuştu.

'EŞİM GELMİŞ KORKUDAN'

Tanju Özcan, "Ben mağduruyum olayın diyorum. Eşim gelmiş korkudan" diyerek, salonda bulunan eşine dönerek, "Bir şey olmaz hanım, korkma. Biz kurda kuşa kendimizi yem etmek istemeyiz merak etme." ifadelerini kullandı.

Özcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben hayatım boyunca kadınlara saygısızlık yapmadım. Geçen sefer bir olayı anlattım. Bundan dolayı yanlış anlaşılmaya açık diyerek amasız ve fakatsız özür diledim. Ama bu olayda özür dilenecek olan kişi benim."

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
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Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler

'İKİNİZ DE YANLIŞ YAPIYORSUNUZ'

Yeni ittifak oluşumlarını da eleştiren Başkan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu eski AK Parti'lileri bir yere getirme hevesi ve isteği var. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da eski CHP'lileri alıp bir yerlere getirme isteği var. İkiniz de yanlış yapıyorsunuz. Onlar siyasi ikballeri için partisini satmış insanlar. Yarın ilk fırsatta sizi de bunlar satacak. Tüm dönekler için söylüyorum. Oradan oraya dönmüş, buradan buraya dönmüş olanlar." diye konuştu.

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
OYNAT 00:24
Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.

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