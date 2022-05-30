Gündem Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi CHPli Tanju Özcandan Belediye Meclisinde skandal sözler
POLİTİKA BOLU

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​CHPli Tanju Özcandan AK Partili Meclis Üyesine ahlaksız sözler: Bana neden el sallıyorsunuz ben evliyim
CHP'li Tanju Özcan

Mültecilere karşı ırkçı tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandala imza attı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullanan Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
OYNAT 00:24
Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.

KADINLARI HEDEF ALAN İLK SKANDALI DEĞİL

Özcan, geçtiğimiz aylarda da, Youtube'dan yayınlanan bir programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı.

Özcan, kamuoyunda infiale neden olan açıklamasında, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" demişti.

Skandal sonrası kentte yaşayan bir grup kadın, belediye binası önüne giderek, "Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz" yazılı siyah çelenk bırakmıştı.

Başörtülü kadına iğrenç imada bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a siyah çelenkli protesto
GÜNDEM
Başörtülü kadına iğrenç imada bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a siyah çelenkli protesto

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
OYNAT 00:50
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Şehide yürek yakan veda

Şehide yürek yakan veda

Yüzlerce Diyarbakırlı Ulu Cami avlusunda toplandı.
Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı

Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı

TPAO siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı.
İbrahim Kalın ABD Güvenlik Danışmanı ile görüştü: İsveç ve Finlandiya terörle mücadele ilkelerimizi benimsemeli

Parti ​Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

​İki lider Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.