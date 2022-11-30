AİHM'den skandal karar: Bebek katili Öcalan'ın talebini kabul ettiler

Terör ve terör örgütlerine gizli ve açık destek vermekten geri durmayan Avrupa'dan yeni bir skandal haberi daha geldi. Selahattin Demirtaş ve 40 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanmasında ihlal kararı olduğu kararını veren, Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini savunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) şimdi sırayı teröristbaşı Abdullah Öcalan'a getirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Abdullah Öcalan’ın dava başvurusunu kaydederek işleme koydu ve savunma istedi. Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre, dava başvurusunun odağında Öcalan'ın 1998 yılında Yunanistan'a gelişi, bu ülkeye iltica başvurusu ve Şubat 1999'da Kenya'da Türk makamlarına teslim edilişi yer alıyor.

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Öcalan'ın iddiası

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla AİHM'e yaptığı başvuruda, Yunanistan'da bulunduğu dönemde kendisine yönelik uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğunu savundu.

Terörist Öcalan, başvurusunda, Kenya'da Yunan makamlarının elindeyken Türk makamlarına teslim edilmesinin, Yunanistan'a iltica başvurusunun incelenmemiş olmasının, Yunanistan'da kaldığı süre boyunca hukuksal dayanaksız tutulmasının ve Yunan mahkemeleri önünde hak aramasına fırsat verilmemesinin AİHS'nin birçok maddesine aykırı olduğunu öne sürdü.

Savunma istediler

AİHM, Öcalan'ın başvurusu işleme koyarken Yunan hükümeti ve Öcalan'ın avukatlarından görüş talebinde bulundu. Mahkeme, Yunan hükümetine "Öcalan Türk devletine Yunan ajanlar tarafından mı teslim edildi?" sorusunu yöneltti.

Tarafların Mahkemeye görüş iletmek için 12 hafta süreleri bulunuyor. AİHM'nin bu görüşler temelinde Yunanistan'a karşı Öcalan davasında gelecek yıl içinde karar açıklaması bekleniyor. Mahkeme bu süreçte duruşma da düzenleyebilir.

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