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POLİTİKA

Terörist başı Öcalan'a 'özgürlük' isteyen HDP'li vekiller polisi tehdit etti: Yargılanacaksınız

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' isteyen HDP'li vekiller, İstanbul Kadıköy'de düzenledikleri provokasyon yürüyüşünde polis ekiplerini tehdit etti. HDP'li Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca'nın başını çektiği skandal yürüyüşte, "Papucumun polisi" sloganları atıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Terörist başı Öcalana özgürlük isteyen HDPli vekiller polisi tehdit etti: Yargılanacaksınız
Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' isteyen HDP'li vekiller polisi tehdit etti​

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' adı altında, İstanbul'da bir yürüyüş düzenlemek istedi. Yapılan çağrılar sonrasında Kadıköy'de toplanan gruba, HDP'li vekiller Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca öncülük etti.

HDP'Lİ VEKİLLER TERÖR SEVİCİLERE KALKAN OLDU

Terörist başı için 'özgürlük' sloganları atan gruba, polis ekipleri müdahalede bulundu. HDP'li vekiller, polis ekiplerinin karşısında durarak terör sevicilere kendilerini siper etmeye çalıştı.

POLİSLERE HAKARET EDİP TEHDİTLER SAVURDULAR

Polislerin müdahalesinden rahatsız olan Başaran ve Uca, emniyet mensuplarına hakaret edip tehditler savurdu.

Polis amirlerine,ete başı, terbiyesiz, ahlaksız ve mafya' diyerek hakaretler savuran HDP'li vekiller, "Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." sloganları attı.

Başaran, olayı takip eden basına kendilerine müdahale eden polislerin yargılanacağını söyledi.

Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
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Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.

Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı.

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