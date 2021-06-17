Aile Bakanlığı Birgün’ün ‘Sığınma Evleri’ çarpıtmasını yalanladı

Birgün gazetesi, "Sığınma evleri 22 ilden kalabalık" başlıklı bir haber yayımlayarak "Kadın sığınma evlerinde barınanlar 5 yılda 314 bin kişiye ulaşarak 22 ilin nüfusunu geçti. CHP’li Antmen “Yasaları uygulamayanlar kadınları buraya mahkûm ediyor” dedi." ifadelerine yer vermişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gazetenin bu haberine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu haberde verilerin maksatlı şekilde çarpıtıldığı ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:

Kapasite artırıldı

2002 yılında 11 kadın konukevi 170 kapasite ile hizmet vermekte iken, bugün itibariyle 149 kadın konukevinde 3.624 kapasiteye ulaştık.

Kadın konukevlerinden 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 189 bin 988 kadın ve beraberinde 124 bin 192 çocuk olmak üzere toplam 314 bin 180 kişi hizmet almıştır.

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Barınma ihtiyacı ağırlıklı

Söz konusu 5 yıllık zaman diliminde hizmet alan kadınlardan 88.345’i şiddet sebebiyle, 101.643’ü ise sadece barınma ihtiyacından ötürü kuruluşlarımıza başvurmuştur.

Yüzde 20'si boş

2020 yılında günlük ortalama 1.069 kadın ve beraberindeki 766 çocuk konukevlerimizden hizmet almıştır. Şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20’si boştur ve ihtiyaç duyan kadınlarımıza hizmet vermeye hazırdır.

Söz konusu haberde veriler maksatlı şekilde çarpıtıldığı gibi şu anda kadın konukevlerimizde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

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