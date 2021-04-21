​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, yeni bakanlıkların adı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu.
Göreve gelen isimler belli oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınırken yerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı.
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