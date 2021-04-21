Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı | Yeni bakanlıklara kim atandı? Bakanlar mı değişti? yeni bakan kim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. buna göre, yeni bakanlıklar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu.

Haber Merkezi 21 Nisan 2021, 00:58 Son Güncelleme: 21 Nisan 2021, 01:59 Yeni Şafak