​Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık: Doğalgazda 450-1150 TL arasında yardımlar yapılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, ''2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız.

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacağı açıklandı.

Doğalgazda yardımlarımız 450-1150 lira arasında değişiyor.

Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokuluna ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettik. Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak.

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Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Tartışılan Pınar Gültekin kararını 'şaşkınlıkla karşıladıklarını' söyleyen Bakan Yanık, ''Tasarlama olduğu çok açıkken, haksız tahrik indirimi veremezsiniz'' dedi. Yanık, kararın toplumun adalet duygusu zedelendiğini de sözlerine ekledi.

GÜNDEM Bakan Yanık: Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik