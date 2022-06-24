Gündem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık Doğalgazda 450-1150 TL arasında yardımlar yapılıyor
ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık: Doğalgazda 450-1150 TL arasında yardımlar yapılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık: 4 milyon hanenin yararlanacağı aile hizmet destek başvurusu 27 Haziran'da başlıyor. 2021'de 97,8 milyar lira sosyal yardım yapıldı. Hane hane ziyaretler yapılıyor, ihtiyacı olanlar bulunuyor. Yangın bölgesinde ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık: Doğalgazda 450-1150 TL arasında yardımlar yapılıyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, ''2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız.

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacağı açıklandı.

Doğalgazda yardımlarımız 450-1150 lira arasında değişiyor.

Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokuluna ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettik. Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak.

Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Tartışılan Pınar Gültekin kararını 'şaşkınlıkla karşıladıklarını' söyleyen Bakan Yanık, ''Tasarlama olduğu çok açıkken, haksız tahrik indirimi veremezsiniz'' dedi. Yanık, kararın toplumun adalet duygusu zedelendiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Yanık: Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik
GÜNDEM
Bakan Yanık: Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik

Bakan Yanık: Kadının insan hakları ulaşılması gereken hedeftir
DÜNYA
Bakan Yanık: Kadının insan hakları ulaşılması gereken hedeftir
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.