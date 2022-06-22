Bakan Yanık: Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik

Pınar Gültekin henüz hayattayken diri diri yakılarak katledildi. Katil zanlısına verilen cezaysan Gültekin ailesinin acısını bir kez daha tazeledi.

16 Temmuz 2020'de kaybolan Pınar Gültekin'in cansız bedeninin konduğu varil bir hafta sonra ormanlık alanda bulundu. Cinayetin ardından gözaltına alınan Cemal Metin Avcı cinayeti itiraf etti. Tutuklanan katil zanlısı için "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan dava açıldı. Dava boyunca hazırlanan otopsi raporlarında katil zanlısının Pınar'ı diri diri yaktığı raporlarda yer aldı.

Katil zanlısı Pınar'ın kendisine şantaj yaptığını öne sürdü. Pınar'ın telefonun açılması için ABD'den şifre istendi. Telefonda yapılan aramada şantaj iddiası da yalanlandı.

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Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 13. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sonra da "haksız tahrik indirimi" uygulayarak o cezayı 23 yıla düşürdü. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığın birden fazla kez "haksız tahrik" savunması yaptığını öne sürdü.

FAİLİ CESARETLENDİREN BİR EYLEM

Bakan Yanık açıklamasında, "Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik.Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz.Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir." dedi.