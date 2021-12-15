Uyuşturucu tacirliği yapan anne, baba ve oğulları yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan anne, baba ve oğulları adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda G.H.A., bayanın eşi İ.A. ve oğlu B.A’nın birlikte harekete ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk edildi

Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalarken, evlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 236 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheliye işlem yapılırken, G.H.A., İ.A. ve oğlu B.A. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şahıs, adli tabiplikteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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OYNAT 00:59 Mersin'de drone destekli uyuşturucu operasyonu Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 11 kilo 930 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerinde narkotik köpekleriyle birlikte yapılan aramada, 10 paket halinde 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.Z., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, E.Z. ve N.D. adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:51 Kayseri'de torbacılara 300 polisle şafak operasyonu düzenlendi Kayseri'de 300 polisin katıldığı operasyonda 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, drone destekli operasyonda 50 kişiyi gözaltına alırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde geçirildi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen şafak operasyonuna 300 polis katıldı. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'ni ablukaya alan ekipler, 20 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi.



Drone destekli ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, evler didik didik arandı. Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

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