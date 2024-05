Aileye koruma kalkanı

Göktaş, şunları söyledi: “İlk defa hazırlanan vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor. Ailenin ve tüm aile bireylerinin her türlü zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirilmesi ve nesiller arası temas ve dayanışmanın artırılması bizim için çok önemli. Aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın devamlılığını sağlamak üzere aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi de önem arz ediyor. Aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında iş birliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.”