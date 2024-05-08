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Aileye koruma kalkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında bir belge hazırladıklarını belirterek, planın 15 Mayıs’ta kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:38 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ailenin korunması için hazırlanan çalışmaya değindi.

NESİLLER ARASI TEMAS VURGUSU

Göktaş, şunları söyledi: “İlk defa hazırlanan vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor. Ailenin ve tüm aile bireylerinin her türlü zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirilmesi ve nesiller arası temas ve dayanışmanın artırılması bizim için çok önemli. Aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın devamlılığını sağlamak üzere aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi de önem arz ediyor. Aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında iş birliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.”

TÜRK DEVLETLERİ İLE ZİRVE

Öte yandan, ilk defa gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nı 16-17 Mayıs'ta İstanbul’da yapacaklarını kaydeden Göktaş, teşkilatın bölgesel iş birliğine dikkat çekti. Göktaş, "Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak tarihe ve kültürel kodlara sahip ülkelerde aile kurumunun güçlendirilmesi için iş birliğinin geliştirilmesi önemli. Bu kapsamda etkinliği ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.




#Mahinur Özdemir Göktaş
#Toplum
#Aile
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