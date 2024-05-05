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Ekonomi

Geçtiğimiz yıl Aile Destek Merkezleri'nden 140 bin kişi faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Aile Destek Merkezleri'nden (ADEM), geçtiğimiz yıl yaklaşık 140 bin kişinin faydalandığını duyurdu.

10:34 - 5/05/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2012'den bu yana faaliyet gösteren ADEM'lerde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler verildiğini belirtti.


ADEM'lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inandıklarını kaydeden Bakan Göktaş, kadınların ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedeflediklerini aktardı.


İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM'lerin yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini vurgulayan Göktaş,
"Kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ADEM'lerimizden geçtiğimiz yıl 140 bin kişi yararlandı. Bugüne kadar faydalanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 3 milyona ulaşmış oldu. Hiç kuşkusuz toplumun en güçlü kalesi ailedir. Hali hazırda 75 ilde faaliyet gösteren 544 ADEM'imiz de bu amaca en iyi şekilde hizmet ediyor."
değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, ADEM'lerde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerin de bulunduğunu belirterek, merkezlerde el sanatları, kuaförlük ve giyim kurslarının rağbet gördüğünü ifade etti.




#aile destek merkezleri
#Mahinur Özdemir Göktaş
#ADEM
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