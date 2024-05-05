Geçtiğimiz yıl Aile Destek Merkezleri'nden 140 bin kişi faydalandı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2012'den bu yana faaliyet gösteren ADEM'lerde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler verildiğini belirtti.
ADEM'lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inandıklarını kaydeden Bakan Göktaş, kadınların ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedeflediklerini aktardı.
Göktaş, ADEM'lerde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerin de bulunduğunu belirterek, merkezlerde el sanatları, kuaförlük ve giyim kurslarının rağbet gördüğünü ifade etti.