AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan: Bunlar altılı masa değil yedili maşadır

AK Parti hükümeti döneminde 20 yılda büyük yatırımlara imza atıldığını, Türkiye’nin her alanda çağ atladığını dile getiren Özcan, Türkiye Yüzyılı’nda bu yatırımları taçlandırmak gerektiğini söyledi. Konuşmasında 6’lı masaya sert eleştirilerde bulunan Özcan, “Bunlar kukladır. Kendilerine masa diyorlar ama onlar 6’lı masa değil 7’li maşadır. Milletimiz bu ülkeyi 7’li maşaya teslim etmeyecektir. HDP yok diyorlardı, şimdi HDP ile ortak iş tuttukları bariz gün yüzüne çıktı. Nerelere sırtlarını dayadıkları da belli. Bunlar Kandil ve Pensilvanya’dan besleniyorlar. Onlar destek aldıkları kişilerle yol yürümeye devam etsinler. Biz sırtımızı her önce Alllah’a sonra milletimize dayadık. Biz her zaman doğru bildiğimizi yaptık” diye konuştu.