AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 2010'dan bu yana FETÖ sözcülüğü yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Partili Dağ’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu CHP'si ile bizim AK Parti arasındaki fark ideolojik fark değildir. Aramızdaki tek fark ahlakidir. Kılıçdaroğlu bir süredir ısrarla yalan, yalanları devam ettirmek suretiyle siyaset üretme içinde. Kurumlara baskın gibi yapılan şeyler, videolar vasıtasıyla toplumun inanmasını sağlamak. FETÖ'nün sözcülüğü yöntemini uyguluyor sayın Kılıçdaroğlu. 2010'dan bu yana FETÖ sözcülüğü yapıyor. Bu olay üzerinden yorumladığımızda açık ve net görüyoruz. Vakıflar açıklama da yaptılar.

Gündüz FETÖ'cü hesapların paylaşımlarına baktığımızda gündemi takip edenler açıklamaların bu minvalde olacağını öngörmüşlerdir. Kılıçdaroğlu, son dönemde iyice arttırdı, yaptığı muhalefet Türkiye'nin menfaatlerine muhalefet.

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Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu iddiaların tamamı FETÖ'nün yıllardır ortaya koyduğu iddialar. O videoda bürokratları ayırıyor. 'Sarı'lar diye bir bürokrat kitlesi oluşturuyor.

Bürokratları tehdit ederek bir yol almaya gayret ediyor. Siyasette rakipler olacak, oldu bugüne kadar, bundan sonra da olacak. Seçim olmayan ülkelerde bile muhalefet oluşuyor kendi içinde. Siyasi rekabet olacak ama ahlaki ilke vardır. Ne kendi ailenizi ne de rakibinizin ailesini karıştırırsınız.

AK PARTİ CEPHESİNDEN ART ARDA TEPKİLER GELDİ

Hayır telaşımız yok. Ortaya konulan sözlere cevap veriyoruz. O günkü sözler bugün bir gazeteci tarafından söylense, ya da bir kahvede söylense dikkate almazsınız. Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı. Genel başkana kıymet verdiğimiz için değil bu millete kıymet verdiğimiz için cevap vermek zorundayız. Ortada kamuoyunun çok bilmediği TÜRKEN Vakfı... Yasal olmayan hiçbir şey yok. TÜRKEN Vakfı, Amerika'da yurt ve burs imkanı veriyor. 14 yurdu var. Bir tane de 21 katlı büyük bir yurdu yapıyor.

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GİZLİLİK VAR MI?

Hepsine kamuoyuna açık şeyler. Yapılan işler belli. Kaçış diyor sayın Kılıçdaroğlu. Ortada yaşanan gerçekler var. en barizi 15 Temmuz'dur. Cumhurbaşkanımızı, ailesini, bizleri itham etmek doğru yol, yöntem değildir. Sayın Kılıçdaroğlu bir dalga konusu oldu bunun üzerinden.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMAYI NEDEN ŞİMDİ YAPTI?

Bu açıklamalar siyaseten bize bir zarar vermiyor. Her açıklama sonrası o yaptığı konu bir balon olarak patlıyor. İnandırıcılıklarını CHP siyaseti yitiriyor. Yalanlar ispatlanmıyor. Kılıçdaroğlu çağrıda bulunuyor. Elektrikle alakalı, kendisi fatura ödemeyeceğini söylediğinde teşkilatına 'ödemeyin' demişti, vazgeçti. Belediyelere çağrıda bulunuyor, öğrencileri yapacağınız yurtlara alın diyor, hiçbir belediye cevap vermiyor. Partisi içindeki muhalefeti ortadan kaldırmış durumda. Demek ki 6'lı masa konusunda sıkıntıları var ki sürekli kendini ön plana çıkarma durumunda...

CHP'NİN İSTANBUL MİTİNGİ

Bir süredir Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler kendilerini bağlıyorlar. Engin Altay'ın da o gün açıklamaları vardı 'gönlümüzün adayı' şeklinde. Vatandaşımız nezdinde en önemli husus güvendir. Kendilerini bağladıktan sonra nasıl bir geri dönüş yapacaklarını bilemiyoruz doğrusu.

İYİ PARTİ'DEN OLASI ADAYLAR LİSTESİ

Anket üzerinden ortaya konan yorum doğru değil. Kılıçdaroğlu demek ki öncelikle İYİ Parti ve 6'lı masayı ikna etmesi lazım. O 6'lı masadan en basit meselede bile ittifak çıkmaz. Abdülhamit konusunu açın orada, buyurun sayın Akşener 6'lı masada bunu tartışmaya açsın. İttifakı bırakın kavga etmemiş şekilde çıkma ihtimalleri yok. Aday belirleme niyetleri varsa imkan dahilinde değil zaten. Bazen 6'lı masadan açıklamalar geliyor. Biz çok net ifade edelim 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

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GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek

GÜNDEM FETÖ söyletti: Yalan ve iftirada sınır yok

OYNAT 04:41 Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına tepki: 15 Temmuz'da kimin kaçtığını biliyoruz AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef alan 'Kaçacaklar' sözlerine tepki gösterdi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, '15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız. 'Kaçacaklar' diyerek ortaya koyduğu tehdit tamamıyla gerçeği saptırmaktır.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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