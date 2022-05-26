FETÖ söyletti: Yalan ve iftirada sınır yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün sözcüsü oldu. Geçen hafta örgütün SADAT yalanları ile hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu, bu kez de kültür ve eğitim faaliyetleri ile FETÖ’ye ABD’de ağır darbeler vuran TURKEN Vakfı’na saldırdı. ABD makamlarıyla paylaşılan ve kamuoyuna açık yayınlanan belgeleri gizli belgeymiş gibi servis eden Kılıçdaroğlu, önüne gelen herkese de tehditler yağdırdı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ’nün Türkiye’den sonraki en büyük yapılanması ABD’ydi. Eğitim almak için Türkiye’den ABD’ye giden öğrenci/akademisyenler burs, barınma ve rehberlik konusunda FETÖ’ye mahkum oluyordu. Ensar Vakfı ve TÜRGEV, örgütün bu hakimiyetini kırmak için harekete geçti 2014 yılında TURKEN Vakfı’nı kurdu.

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AMERİKA’DA 14 YURT AÇILDI

Türkiye’den özel ve tüzel kişilerin bağışları ile çalışmalarına başlayan vakıf, kısa sürede Bostan’dan Chicago’ya, Manhattan’tan Washington’a kadar birçok şehirde 14 adet kız ve erkek öğrenci yurdu açtı. ABD’ye giden binlerce öğrenciye de burs imkanı sağlandı. Çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. New York Manhattan’da merkezi bir konumda bir arsa satın alınarak, içerisinde öğrenciler için konut evi, kütüphane, konferans salonları ve ders çalışma salonlarının olacağı 21 katlı bir binanın inşaatına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da inşaat çalışmalarını yakından takip etti ve “Bizim örgütlere kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur.” diyerek çalışmalara destek verdi. TURKEN’e yapılan her kuruş bağış, harcamalar şeffaf bir şekilde ABD Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na bildirildi. Bu belgeler Adalet Bakanlığı tarafından da Yabancı Kayıt Kanunu (FARA) kapsamında internet üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

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Asılsız iddiaları siyaset halinengetiren Kılıçdaroğlu, Düzce’den“Burası Kandil değil”ntepkisiyle karşılaştı.

FETÖ’NÜN HEDEFİNDE

Vakıf kurulduğu 2014 yılından itibaren FETÖ’nün hedefi oldu. Örgüte ait yayın organlarında nisan ayında da ‘TURKEN Vakfı’na kaynağı belirsiz bağış’ başlıklı haberler yer aldı. TURKEN tarafından yapımı devam eden 21 katlı bina da FETÖ’nün engelleme girişimlerine maruz kaldı. FETÖ’nün şikayet ve lobi çalışmaları neticesinde inşaat çalışmaları New York Belediyesi tarafından bir süre durduruldu. 15 Temmuz’dan 1 gün önce Pentagon’da gizli görüşmeler yapan, FETÖ ve CIA ile ilişkileri ile tanınan CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan da yine FARA belgeleri üzerinden defalarca asılsız iddialarda bulundu.

FETÖ’YE İNANAN OLMADI SIRA CHP’YE GELDİ

2014 yılından bu yana FETÖ’nün örtülü/açık saldırıları ile mücadele eden vakıf aynı iddialarla bu kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hedef alındı. Önceki akşam sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, herkese açık belgeleri gizli belgelermiş gibi servis ederek, FETÖ’nün yalanlarına ses oldU.

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TURKEN’e ait binanınnyapımı FETÖ tarafındannengellendi.

Terör örgütüne alternatif olsun diye kurulan vakıf için “paralel öğrenci vakfı” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, 14 yurt ve 21 katlı binanın yapımına harcanan paraların da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi için aktırıldığı yalanını ortaya attı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları akıl almaz iddialarla ilgili dava açtı.

GÜNDEM TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Ülkemize dönük bir lekeleme kampanyası