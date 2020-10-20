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Gündem AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancıdan açık cezaevlerine yönelik ikişer aylık izinlerle ilgili açıklama
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan açık cezaevlerine yönelik ikişer aylık izinlerle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerinde bulunan mahkumlara, pandemi şartları nedeniyle verilen ikişer ay izin uygulamasının, uzatılabileceğini söyledi. TBMM tarafından Adalet Bakanlığı'na verilen yetki süresinin kasımda dolacağını belirten Bostancı, "Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisiyle ilgili DHA'ya açıklamada bulundu. Bostancı, pandemi nedeniyle açık cezaevi mahkumlarının izin sürelerinin uzatılacağını söyledi. Meclis'in de bu uzatmaya sıcak baktığını kaydeden Bostancı şöyle konuştu:

"Meclis pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına ilişkin geçmişte yetki vermişti. Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor.

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