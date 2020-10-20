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BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

Koronavirüs için çarpıcı araştırma: Tedavi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayabilen antikorların en yüksek seviyelerine, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerde rastlandığı açıkladı. Araştırma çerçevesinde Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş 126 kişinin antikor seviyelerinin incelendiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"NewsMedicalLifeSciences" sitesinin haberine göre, ABD'de Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulunda görevli uzmanların liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş 126 kişinin antikor seviyeleri incelendi.

Araştırmada, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerin, Kovid-19 hastalarının tedavisinde plazma bağışı için en güçlü adaylar olduğu tespit edildi.

Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu
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Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu

Uzmanların bulguları, Kovid-19'un hücreden hücreye enfeksiyonunu etkisiz hale getirmeyi amaçlayan hücre kültürlerinde plazmanın etkinliğini ve koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorların seviyesini ölçen çeşitli testlerle elde ettiği kaydedildi.

Plazma ölüm oranını azalttı
GÜNDEM
Plazma ölüm oranını azalttı

Bu çalışma yine daha önceki araştırmalar gibi deneklerin antikor seviyeleri ve koronavirüsü etkisiz hale getirme potansiyelinin çeşitlilik gösterdiğini, hastaneye kaldırılanların antikorlarının ortalama olarak daha yüksek seviyede ve etkin olduğunu ortaya koydu.

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