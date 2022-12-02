Koronavirüs Kovid-19 virüsü hazır gıda ürünlerinde günlerce kalabiliyor ancak bulaşma riski düşük
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Kovid-19 virüsü hazır gıda ürünlerinde günlerce kalabiliyor ancak bulaşma riski düşük

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) yürüttüğü çalışma sonucunda, Kovid virüsünün hazır gıda ürünlerinde ve ambalajlarında günlerce yaşayabildiğini açıkladı. Ancak virüsün tüketicilere bulaşma riskinin düşük olduğu vurgulandı.

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Haber Merkezi DHA
Kovid-19 virüsü hazır gıda ürünlerinde günlerce kalabiliyor ancak bulaşma riski düşük
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FSA, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünü gıdaların yüzeylerine ve ambalajlarına yapay olarak bulaştırarak bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Teste tabi tutulan gıdalar, genellikle süpermarket raflarında veya şarküteri tezgahlarında açıkta satılan ve yıkanması zor veya pişirmeden tüketilen gıdalardan seçildi. Virüsün bulaştırılmasından sonraki ilk 24 saatte virüs miktarında önemli bir düşüş oldu ancak biber, ekmeğin dış yüzeyi, jambon ve peynir gibi gıdalarda birkaç gün boyunca virüs tespit edildi.

ZEYTİN ÜZERİNDE BİRKAÇ DAKİKA YAŞABİLDİ

FSA açıklamasında “Bulaşıcı virüs, dilimlenmiş jambon ve çedar peyniri gibi yüksek doymuş yağ ve yüksek proteinli yiyeceklerde en az 7 gün hayatta kaldı” denildi.

Öte yandan zeytin ve elma gibi gıdalarda doğal bulunan biyoaktif kimyasallar nedeniyle virüsün birkaç dakika yaşadığı belirtildi. Yumurtayla kaplı hamur işi veya çikolata ürünlerinde ise bu etkinin daha az olduğu, bu sebeple virüsün birkaç saat yaşadığı kaydedildi.

FSA çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada “Hem soğutulmuş hem de çeşitli bağıl nem seviyelerindeki ortam koşullarında, bazı gıdalar ve gıda ambalaj malzemeleri bulaşıcı virüsü önemli bir süre boyunca koruyabilir” diyerek virüsün gıdalara doğal yolla değil yapay olarak bulaştırıldığını dikkate alınması gerektiğini vurguladı. FSA bu sebeple virüsün bulaşma riskinin düşük olduğunu kaydetti.

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