Uzmanlar açıkladı: Kovid-19'un beyni ciddi ve kalıcı etkilediğine dair belirti yok

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, beynin Kovid-19'dan diğer organlara göre daha az etkilendiğini belirterek, "Bugüne kadar çok vaka gördük. Eğer beyin üzerinde sık görülen, hepimizi korkutacak ciddi bir etkilenim olsaydı şimdiye kadar belirtileri de fazlasıyla görülürdü. Çok şükür bu yok." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı da olan Topçuoğlu, Beyin Farkındalık Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftada beyinle ilgili hastalıklar konusunda toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı.

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Toplumlarda yaşam süresinin uzamasının da etkisiyle nörolojik hastalıkların görülme sıklığının arttığına işaret eden Topçuoğlu, alzaymır, parkinson, migren, ALS, SMA gibi hastalıkların en sık görülen nörolojik hastalıklar içerisinde yer aldığını belirtti.

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Beyin sağlığını koruma, beyinle ilgili hastalıklara karşı erken teşhis ve tedavinin önemi hakkında bilgi veren Topçuoğlu, "Beyin diğer organlardan biraz farklı. Beynimizde bulunan 86 milyar nöronun birbiriyle karşılıklı kurduğu çok iyi ilişki, bizi de biz yapıyor. Yürümenin, konuşmanın dışında sevgi, kaygı gibi duygularımız, gelecek planlarımız ayrıca kalp atışı, nefes alma gibi otonomik fonksiyonların tamamı beyin tarafından gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

"Beyin check-up"ını ihmal etmeyin

Prof. Dr. Topçuoğlu, bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için beyin ve özellikle beyin damarlarının sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Beyin damarlarının sağlığı için en önemli unsur kişinin rakamlarını bilmesi. Herkes kilosu, boyunu bilir ama kan basıncı değerini, kan şekerini, iyi ve kötü kolesterol düzeylerini, günlük tuz tüketim miktarını, diyette alınan kaloriyi, bel çevresi kalınlığını, günlük yürüyüş süresini bilmek de önem taşıyor. Ayrıca sigara kullanmamak çok önemli."

Özellikle ileri yaşlarda kitap okumak, bulmaca çözmek, sosyal aktivitelere katılmak gibi faaliyetlerin sürdürülmesinin de beyin sağlığını koruduğunu aktaran Topçuoğlu, tüm bu unsurları kısaca "beyin check-up"ı başlığı altında tanımladıklarını ve bunun ihmal edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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Prof. Dr. Topçuoğlu, kişilerin dalgınlık, unutkanlık, vücutta uyuşma gibi önceden olmayan belirtilerin ortaya çıkması durumunda da doktora başvurmasının önem taşıdığını ifade etti.

FOTOĞRAF 8 COVID-19’un akciğer atardamarlarındaki kan pıhtılarıyla ilişkisi iyi biliniyor. Fakat virüsün bacak atardamar tıkanıklığıyla olan ilişkisi hakkında bu kadar fazla şey bilinmiyor. Söz konusu durum, alt uzuvlardaki atardamarlara yönelik oksijenli kan akışına sekte vuran kan pıhtılarıyla belli oluyor. ABD’nin New York şehrinde COVID-19 salgınının zirve yaptığı dönemlerde Monterifore Tıp Merkezi’nde çalışan radyologlar, CT anjiyografi muayenelerinde alt uzuv atardamarındaki kan pıhtılaşmaları pozitif çıkan hasta sayısının arttığı gözlemlenmiş. Hastalar, hastaneye bacaklarında soğukluk, ağrı ve renk bozulması şikayetiyle başvuruda bulunmuş. Sıklıkla bacaklardaki kansızlığı gösteren bu belirtiler, alt uzuvlara giden kan akışının kısıtlandığı ve beraberinde solunum sıkıntısı, öksürük, ateş ile zihinsel hal değişikliğinin yaşandığı bir durum. Görülen bu endişe verici gidişat, araştırmacıların COVID-19 ile bacak atardamarındaki kan pıhtılaşması arasındaki olası bir bağlantıya daha yakından bakmaya ve virüsü taşıyan kişilerde hastalığın daha kötü seyredip seyretmediği araştırmaya başlanmış. Alt uzuv CT anjiyografisi çekilen tüm COVID-19 enfeksiyonlu hastaların bacağında en az bir pıhtı bulunmuş. Kontrol grubunda ise bu oran sadece %69. COVID-19 hastalarındaki bu pıhtıların boyutu kontrol grubundakilere kıyasla önemli oranda daha büyük olmanın yanı sıra, bacaktaki atardamarın daha üst kısmını daha yüksek bir sıklıkta etkiliyor. Ölüm veya uzuv ampütasyonu da COVID-19 hastalarında daha yaygın. Koronavirüse yakalananlar dikkat: Damar tıkanıklığını tetikliyor ABD'nin New York şehrinde Monterifore Tıp Merkezi'nde çalışan radyologlar, yaptıkları çalışmada koronavirüsün bacaklardaki atardamarlarda hayatı tehdit eden kan pıhtılarıyla ilişkili olduğunu açıkladı. Araştırmacılar bacaklara yetersiz kan gittiğine yönelik belirtiler taşıyan COVID-19 hastalarında, aynı durumdan muzdarip fakat enfekte olmamış kişilere göre daha büyük pıhtılar bulunabildiğini ve bu kişilerin uzuv kaybı ile ölüm tehlikesinin daha yüksek olabileceğini belirtiyor. BiP'te paylaş

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"Beyin nöronlarında Kovid-19'un girişini sağlayacak reseptörler yok"

Prof. Dr. Topçuoğlu, Kovid-19'un beyin üzerinde uzun dönemli etkileri olup olmadığına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'u ağır geçiren hastalarda bütün vücut gibi beynin de bu süreçten etkilendiğini ama farklı şiddetli hastalıklarda da aynı durumun görülebildiğini belirten Topçuoğlu, "Beynimizdeki 86 milyar nöron içerisinde Kovid-19'un içeriye girişini sağlayacak reseptörler bulunmuyor. Fakat virüs, bu bölgedeki damarlar ve destek hücrelerinde bulunabiliyor. Dolayısıyla beyin indirekt şekilde etkileniyor ama beyin iltihabı ve diğer açılardan bir etkilenme söz konusu değil." dedi.

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"Beyin Kovid-19 açısından diğer organlara göre daha şanslı"

Özellikle ağır olgularda hastalık sonrası "beyin sisi" olarak adlandırılan konsantrasyon eksikliği, düşünce süreçlerinin zayıflaması gibi şikayetlerin ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Topçuoğlu, bunların geçici durumlar olduğunun altını çizdi.

Topçuoğlu, Kovid-19'un beyin üzerinde uzun dönemli, kalıcı hasarlara yol açıp açmayacağının tıp çevrelerince hala tartışıldığını, net bir kanıya henüz varılamadığını anlatarak, şunları kaydetti: