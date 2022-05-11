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Turkovac’a bir ödül daha

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Vakıf Haftası ve Ödül Törenine TURKOVAC damga vurdu.

ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı Vakıf İnsan Ödülü’ne layık görülen Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldı

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Haber Merkezi İHA
Turkovac’a bir ödül daha
TURKOVAC’a bir ödül daha

'Birden Binlere’ başlıklı Vakıf Haftası ve Ödül Töreninde ’Vakıf İnsan Ödülü’ne layık görülen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Vakıf Haftası ve Ödül Törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Dr. Serdar Çam, Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, vakıf temsilcileri ve hayırseverler katıldı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuşmalarının ardından Vakıf İnsan Ödülleri sahiplerine takdim edildi.
Törende ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı Vakıf İnsan Ödülü’ne layık görülen Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldı.

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