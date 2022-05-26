Zeytinyağının Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu bilimsel olarak ispatladılar

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışma sonucunda zeytinyağının Kovid-19 tedavisinde hayat kurtaran bir etkisi olduğunu belirlediklerini ve ilgili bilimsel sunumu önümüzdeki Eylül ayı içerisinde Avusturya’nın Başkenti Viyana’daki Espen Beslenme Kongresi’nde yapacaklarını söyledi.
Zeytinyağının KOAH hastalığı gibi bazı alanlarda şifa yönünün bilindiğini ancak Kovid 19’a yakalanan hastalarda ilk defa yapılan bilimsel bir çalışma olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, “Kovid-19 hastalarına karşı tıbbi uygulamalarımızda dünya tıbbıyla entegre olarak tedavisini yoğun bakımlarda servislerde verdik. Fakat bunları yaparken bilimsel olarak Korona virüs hastalarına karşı ’ne yapabilirizin?’ çalışmalarını yapmamızda gerekirdi. Çünkü tıp ilmi sadece hasta tedavi etmek değil, aynı zamanda çeşitli, yenilikçi tedavi yöntemleriyle, ilaçlarla insanlığın hizmetine bilgi akışı sunmak da bulunmaktadır. Korona virüs salgını esnasında kullanılan ilaçların çoğu özellikle üst ve orta düzey ilaçların çoğu yabancı menşeili ilaçlardı. Kovid-19 salgınının ilk günlerinde zeytinyağını yardımcı tedavi olarak hastalarımıza vermek nasıl olur düşüncesiyle bir çalışma yürüttük" dedi.
"Hastalarımıza gıda takviyesi olarak günde 3 sefer 20 mililitre zeytinyağı verdik"
Kovid-19 enfeksiyonlu ağızdan beslenme kabiliyeti olan hastalara gıda takviyesi olarak günde 3 sefer 20 mililitre zeytinyağı verdiklerini belirten Dülger "Zeytinyağı içerisindeki polifenoller, antioksidan maddeler ve antiviral, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri sonucunda orta dereceli ağırlıkta seyreden Covid-19 enfeksiyonlu 76 hastamızın vefat oranlarının, diğer hastalara göre yüzde 50 daha az oranda olduğunu bilimsel olarak ispat ettik. Bu yaklaşık bir yıllık bir çalışmaydı. Bu çalışmamızın bilimsel verilerini bu yıl Eylül ayı içerisinde Avusturya Viyana’da yapılacak olan dünyanın sayılı büyük beslenme kongrelerinden birisi olan Espen Beslenme Kongresi’ne sunduk ve bilimsel yazımız kabul edildi. Bilimsel yazımızın başlığı ’Kuzey Ege zeytinyağının Covid-19’lu hastalarda hayat kurtarıcı etkisi’ Bu Covid-19’lu hastalarda dünyada yapılan ilk zeytinyağı çalışmasıdır” diye konuştu.