Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünya genelinde yayılan koronavirüs salgını büyük paniğe yol açtı. Yaşananların bilim kurgu filmlerini hatırlattığına dikkat çeken uzmanlar, "Hastalık gerçekte kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayılmıyor. Yüksek can kayıplarına da yol açmıyor. Bunu son 2,5 aydır gördük. O kadar korkmayalım ama önlemlerimiz de en üst seviyede alalım." değerlendirmesinde bulundu.