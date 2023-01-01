Eris varyantı Türkiye’de: 9 kişide görüldü

İlk kez şubat ayında Endonezya’da görülen Kovid-19’un yeni varyantı Eris, Türkiye’de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumu iyi olan 9 kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.





HASTA ETME GÜCÜ DÜŞÜK

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."





HIZLI YAYILIYOR

Medipol Hatanesi Göğüs Hastalıkları Doktoru Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Eris varyantıyla ilgili, “Diğer varyantlara baktığımızda çok daha saldırgan gibi görünse de çok daha fazla hastalık yapmıyor. Bu yönüyle bizi tedirgin etmiyor. Normal grip gibi geçiyor. Şu an için hastalığın ağır geçmemesi nedeniyle Kovid-19 aşısı önermiyoruz. İlerleyen süre içerisinde daha ağır ve saldırgan olursa yeni aşılar önerilebilir” değerlendirmesinde bulundu.





MASKEYE DÖNELİM

Koronavirüsün tamamen yok olmadığını hala karşımızda pontansiyel bir tehdit olarak durduğunu ifade eden, Akkoyunlu, “Özellikle uzak doğuda ve İngiltere’de normal Kovid salgını arasında mart ayında yeni varyant Eris yüzde 2’lerdeyken şu an yüzde 60’lara kadar çıkmış durumda. Yeni varyant kendini domine ediyor demektir. Ama bu şu manaya gelmiyor yarın daha saldırgan bir hale gelebilir. Yeni varyantın aşı olanlar ve olmayanlar arasındaki etkisini bilmiyoruz. Genel olarak hem Kovid’den hem de mevsimsel hastalıklardan korunmak amacıyla maske takılmasını ve kalabalık ortamlarda bulunulmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.





65 yaş üstü ve kronik hastalara grip aşısı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül'den itibaren 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısı uygulamasının başladığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.



