Koronavirüs BioNTech Ruandaya göndereceği konteyner aşı fabrikasını tamamladı
TÜRKİYE

BioNTech Ruanda'ya göndereceği konteyner aşı fabrikasını tamamladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, mRNA tabanlı aşı üretimi için tasarlanan ve "BioNtrainer" adı verilen konteyner fabrikanın tamamlandığını ve Ruanda'ya gönderilmek üzere hazır olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi AA
BioNTech Ruandaya göndereceği konteyner aşı fabrikasını tamamladı
BioNTech

Firmadan yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk konteyner fabrika modülü, 2023'ün ilk çeyreğinde Ruanda'nın başkenti Kigali'ye varacak.

Kigali'de Haziran 2022'de temeli atılan üretim tesisine konuşlandırılacak konteyner fabrika, Afrika ülkelerinin mRNA aşılarına daha hızlı erişim sağlamasını kolaylaştıracak.

Mobil fabrikalar sonrasında Senegal ve Güney Afrika'ya da kurulacak.

ABD Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı
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Şirket, Kovid-19'un yanı sıra yeni geliştirdiği ve insanlar üzerinde denenecek mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşılarını da burada üretmeyi hedefliyor.

Toplamda 6 adet 40'lık konteynerden oluşan yapı "BioNTainer" olarak adlandırılıyor.

Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 26,8.

​BioNTech’in kanser aşıları geliyor: Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarih verdi
FOTOĞRAF 14
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Pandeminin en başarılı Covid-19 aşılarından birinin arkasındaki ekibe göre, kanseri hedef alan aşılar çok yakında piyasaya sürülebilir.
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Devrim niteliğinde bir mRNA Covid aşısı üretmek için Pfizer ile ortaklık kuran Alman firması BioNTechin kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, önümüzdeki yıllarda kanser aşılarını hazır olması için birçok atılım yaptıklarını açıkladı.
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BBCden Laura Kuenssberg ile konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci, BioNTechin Covid-19 aşısının temelindeki mRNA teknolojisinin, kanser hücrelerine saldırmak için yeniden kullanılabileceğini anlattı.
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2030DAN ÖNCE HAZIR OLACAKmRNA teknolojisine dayalı kanser aşılarının hastalarda ne zaman kullanıma hazır olabileceği sorulan Prof. Dr. Uğur Şahin ise kanser aşılarının 2030dan önce hazır olabileceğini söyledi.
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Bir mRNA Covid aşısı, Covid virüsü üzerindeki zararsız sivri proteinler için genetik talimatları vücuda aktararak çalışır. Talimatlar, Başak proteini üreten hücreler tarafından alınır. Bu proteinler veya antijenler daha sonra aranan ilanı’ gibi kullanılır yani bağışıklık sisteminin antikorlarına ve diğer savunma birimlerine neyi arayıp neye saldıracaklarını söylerler.
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COVİD AŞISI GİBİ ÇALIŞACAKBioNTechin sağlık biriminin başındaki Türeci, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini aramaya ve yok etmeye hazırlamak için de aynı yaklaşımın uygulanabileceğini söyledi.
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Aşı, virüsleri tanımlayan kod taşımak yerine, kanser antijenleri, yani tümör hücrelerinin yüzeylerini saplayan proteinler için genetik talimatlar içerir ve kanserle bu şekilde mücadele eder.
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BioNTech’in şu anda klinik deneme fazında birkaç Kanser Aşısı var. Türeci, PfizerBioNTech aşısının geliştirilmesi ve başarısının kanser çalışmalarına katkı sağladığını söyledi.
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Şirket, bağırsak kanseri, melanom ve diğer kanser türleri için tedaviler geliştirmeyi umuyor, ancak önünde önemli engeller var. Tümörleri oluşturan kanser hücreleri, çok çeşitli farklı proteinlerle kaplanabilir, bu da tüm kanser hücrelerini hedef alan ve sağlıklı dokuları hedef almayan bir aşı yapmayı son derece zorlaştırır.
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FARKLI KANSER TÜRLERİ ZORLAYICI OLABİLİRTüreci, Kuenssberge, BioNTechin pandemi sırasında mRNA aşılarını daha hızlı üretmeyi öğrendiğini ve insanların bağışıklık sistemlerinin mRNAya nasıl tepki verdiğini daha iyi anladığını söyledi.
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Covid aşısının yoğun gelişimi ve hızlı sunumu, ilaç düzenleyicilerinin aşıları nasıl onaylayacakları konusunda çalışmalarına da yardımcı oldu. Türeci “Bu kesinlikle kanser aşımızı da hızlandıracak” sözlerini kullandı.
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TEMKİNLİ KONUŞTUAncak Türeci, yine de temkinli davranıyor:“Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniyoruz. Birtakım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.”
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​BioNTech’in kanser aşıları geliyor: Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarih verdi
Kovid-19'a karşı geliştirdikleri mRNA aşısı dünyada yaygın olarak kullanılan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci çifti, kanser çalışmalarında geldikleri son durumu anlattı. Başta bağırsak kanseri ve melanom olmak üzere çeşitli kanser türlerini hedefleyen tedaviler üzerinde çalışan ikili, kanser aşısı için çok yakın bir tarih verdi.


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