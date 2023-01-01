Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantı 'Eris' ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, eris varyantının Türkiye'de olduğunu ancak bunun 'endişe konusu sayılmayacak bir gelişme' olduğunu ifade etti.





Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.





ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.



Durum başka… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2023

Eris varyantı nedir?

Eris varyantı “virüsü”, COVID-19’un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanımlanmış olup omicron varyantında görülen mutasyonların yanı sıra, EG.5.1 olarak adlandırılan bir mutasyona sahip olan virüstür. Bu mutasyon, Eris varyantının insan hücrelerine daha kolay bağlanmasına ve çoğalmasına yardımcı olabilir.





İlk olarak 17 Şubat 2023’te bildirilen EG.5 varyantı (ERİS), 2021’in sonlarında görülmeye başlayan ve o zamandan beri birkaç mutasyona uğrayan Omicron’un alt varyantıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 19 Temmuz 2023’te izlenen varyant (Variant Under Monitoring-VUM) olarak belirlendi. DSÖ, 9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan İlk Risk Değerlendirmesine göre EG.5’i ve onun alt türlerini bir ilgi varyantı (Variant Of Interest-VOI) olarak belirlediğini bildirdi ve sağlık yetkililerine bulaşmasını dikkatle izlemelerini tavsiye etti.

Eris varyantı nasıl bulaşır?

Eris varyantı, diğer COVID-19 varyantları gibi solunum damlacıkları yoluyla yayılır. Bu damlacıklar, bir kişinin hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya salınır ve başka bir kişinin nefes alması veya göze veya burnuna dokunması yoluyla bulaşabilir.

Eris varyantı ölümcül mü?

Vakalardaki son artışın temel nedeni henüz belirlenemezken, uzmanlar kötü havanın çok büyük bir rolü olduğunu söylüyor. MailOnline ile yaptığı bir röportajda, Warwick Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Young, kötü havada sinema salonlarına gitmenin ve halka açık etkinliklere katılmanın virüse yakalanma olasılığının arttırdığını ifade etti.





Londra'daki Reading Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Simon Clarke, Daily Mail'e verdiği röportajda ise "Kovid değişmeye ve yeni koşullara uyum sağlamaya devam edecek" diye konuştu.





Eris virüsü ile ilgili çalışmalar henüz devam ederken bazı uzmanlar tedirginlik oluşturacak bir durum olmadığını söylüyorlar. Eris virüsü belirtilerinin Covid-19 belirtilerine yakın olduğu da söylenilenler arasında.







