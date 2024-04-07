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AK Parti İlçe Başkanı Akpınar'dan Necati Özkan'ın 'jakuzi' iddialarına yalanlama: Nerede gördüğünü ben de merak ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediye binasında jakuzi olduğunu ileri sürmüştü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar iddiaları yalanladı. Jakuzi bulunduğu iddia edilen katın yerleşim planının detaylarını açıklayan Akpınar, "Sayın Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum. Kesinlikle bulamayacaksınız." dedi.

18:13 - 7/04/2024 الأحد
Güncelleme: 18:57 - 7/04/2024 الأحد
IHA
Turgay Akpınar - Necati Özkan
Turgay Akpınar - Necati Özkan

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, yeni başkan Alper Yeğin'i kutlamak için gittiği belediye binasının başkanlık katının altı bin metrekare olduğunu, katta jakuzi ve 200 metrekarelik mutfak bulunduğunu ileri sürmüştü.

Özkan'ın seçim sonrası algı operasyonuna giriştiği bu iddialara ilişkin AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, belediyenin önünde açıklama yaptı.

"Başkanlık katı olarak tabir edilen mekan"

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, "Dün akşam itibarıyla CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim koordinatörü Necati Özkan beyin Sancaktepe Belediye Başkanımız Avukat Şeyma Döğücü hakkında yayınlamış olduğu bir yayın kuruluşunda bahsettiği jakuzi var. Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katındaki iddiasından dolayı bir açıklama gereği duyduk. O yüzden de buradayız. Arkamızda gördüğünüz Sancaktepe Belediye binası 2017 yılında o dönemin belediye başkanı İsmail Erdem başkanımızın 2017'de tamamlayıp ve Sancaktepe halkımızın hizmetine sunduğu bir bina, bu binanın 4. katı çatı katı. Çatı katında çatı arasında başkanlık katı olarak tabir edilen mekan var" dedi.

"Nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum"

Akpınar devamında, "Bu mekan içerisinde de Sancaktepe Belediye Başkanı'nın makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları, 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanlarının danışman birimlerinin oturduğu, kullandığı odalardan mevcut bir mekan. Toplantı salonlarının olduğu bir mekan. Ayrıca bu çatı katının bazı kesimleri zaten eğimlerden dolayı da çok kullanılmayan alan. Bu anlamda Sayın Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum. Kesinlikle bulamayacaksınız. Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışan bir durum. O yüzden de biz bekleriz ki bu arkadaşlarımızın Sancaktepe halkına yeni seçilen yönetimin de hizmet etmesini arzu ediyoruz. Ama iftirayla, ahlaksızlıkla, yanlış haber yapıp bu zihniyetin çamur at izi kalsın anlayışıyla bir yere varılamayacağını biz de biliyoruz" diye konuştu.



#Sancaktepe Belediyesi
#Necati Özkan
#Jakuzi
#AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı
#Turgay Akpınar
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