Necati Özkan'ın jakuzi iddialarını yalanlayan Şeyma Döğücü'den 'hodri meydan'

CHP'nin kampanya direktörü Necati Özkan, yerel seçimler sonrası AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'ne karşı algı operasyonuna girişti.
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özkan, Döğücü'nün belediye binasına jakuzi yaptırdığı iddiasında bulundu.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Döğücü ise Özkan'ın iddialarına cevap verdi.
Söz konusu iddiayı yalanlayarak konunun yargıya taşınacağını ifade eden Döğücü, "Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok." dedi.
Sancaktepe'nin yeni Belediye Başkanı Alper Yeğin'e de seslenen Döğücü, başkanlık makamından canlı yayın açılarak söz konusu mevzuyu temizlemesi çağrısında bulunarak, "Hodri meydan" dedi.
"Jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok"
"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz.
Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok.
Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum!
Hodri Meydan!"