Necati Özkan'ın jakuzi iddialarını yalanlayan Şeyma Döğücü'den 'hodri meydan'

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğradı. Şeyma Döğücü ''Şartlar her ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan haksızlıklar karşısında dik durarak doğruyu Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz.'' dedi.