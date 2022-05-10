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İSTANBUL

AK Parti ilçe Başkanlığı önünde şüpheli paket paniği

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu. Bomba imha uzman ekibi tarafından fünyeyle patlatılan şüpheli paketin içerisinde çakmak gazı çıktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Merkezi Diğer
​AK Parti ilçe Başkanlığı önünde şüpheli paket paniği
AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önünde bomba paniği.

Olay, saat 15.45 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu. Vatandaşların olayı emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiği kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzman ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine AK Parti Ataşehir İlçe binası önünde bulunan şüpheli paket uzaktan fünyeyle patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinde çakmak gazı olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

Çantanın bırakıldığı yerin karşısında esnaf olan Murat Demir, “Biz burada arkadaşla beraber çalışıyoruz. Buradan geçerken, kafası kapüşonlu kapalı genç yaşlarda bir kişinin, buradaki atık kumbaranın üzerinde çantayı taktığını gördük. Çantayı takmakla biraz uğraştı. Polis arabası da karşı taraftan geçiyordu. Şüpheli burada ters istikamette hızlı adımlarla gidince şüphelendik. Burada da AK Parti binası var, şüphelendik. Polis merkezine haber verdik. Ondan sonra polis arkadaşlar geldi. Şüpheli paketi patlattılar. İçinden bir şey çıkmadı herhalde. Çok şükür kimseye bir şey olmadı.” dedi.

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