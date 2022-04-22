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İSTANBUL

TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba

Bursa’daki cezaevi aracına bombalı saldırı düzenleyip 1 görevliyi şehit eden PKK bir gün sonra TÜGVA’yı (Türkiye Gençlik Vakfı) hedef aldı. Sabah 05.40’te Gaziosmanpaşa şubesinin önüne bırakılan boru tipi zaman ayarlı bomba 6 dakika sonra infilak etti. Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Terör örgütü elebaşları, Pençe-Kilit harekatıyla zor durumda kalınca teröristlere şehirlerde eylem yapmaları talimatını vermişti.

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Şahin Şen Yeni Şafak
TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba
Köşeye sıkışan terör örgütü PKK, yine sivilleri hedef aldı.

Türkiye’nin son dönemde Kuzey Irak ve Suriye’de düzenlediği peş peşe operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, yine sivilleri hedef aldı. Kocaeli’de halk otobüslerini kundaklama planı başarısız olan, Bursa’da cezaevi servis aracına bombalı saldırı düzenleyip 1 ceza infaz koruma memurunu şehit eden terör örgütü PKK, dün de Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA şubesini hedef aldı. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki TÜGVA şubesinde dün sabah saat 05.46’da patlama meydana geldi.

Şüpheli bombayı bıraktıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.
Şüpheli bombayı bıraktıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

HER YERDE ARANIYOR

Güvenlik kamerası görüntülerinde çarşaflı bir şüphelinin, saat 05.40’ta TÜGVA şubesine gelip patlayıcıyı binanın önüne bıraktığı görüldü. Şüpheli bombayı bıraktıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Zaman ayarlı olduğu belirlenen boru tipi patlayıcı, 6 dakika sonra infilak etti. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, şubenin dışı ve içinde hasar oluştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve Bomba İmha ekipleri tüm delilleri titizlikle topladı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de patlayıcıyı bırakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Benzer saldırılar

  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis’te gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bursa’daki terör saldırısıyla ilgili, “Güvenlik güçlerimiz saldırıyla ilgili yakın takipte, iz sürmeye devam ediyoruz. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. İnşallah yakın zamanda faillere ulaşılacağını umut ediyorum” diyen Bozdağ, TÜGVA’ya saldırıya da değindi: “Bir gün sonra, saatleri de çok benzer. Aynı saatlere yakın bir şekilde bir başka saldırı ve saldırıda kullanılan şey de birbirine çok benziyor. Bununla ilgili İstanbul’da gerekli adli tahkikat başlatıldı. Güvenlik güçlerimiz de soruşturmayı tüm boyutlarıyla sürdürüyor. Bununla ilgili faillere de ulaşılacaktır.”

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