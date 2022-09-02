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POLİTİKA

AK Parti İstanbul Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye: Büyük Türkiye kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası sahneye çıkan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Erdoğan'a dikkat çeken bir hediye takdim etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğana dikkat çeken hediye: Büyük Türkiye kazandı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘2. Yüzyıl Gazetesi’ hediye edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına 2023 seçiminde elde edilecek zaferin nişanesi olarak ‘2. Yüzyıl Gazetesi’ hediye edildi.

Haziran 2023 Pazartesi tarihli gazetenin manşetinde, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin elde ettiği zafere vurgu yapıldı.

  • Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle yeni bir yüzyılın başladığına ithafen 2. Yüzyıl adı verilen gazetede; “Erdoğan’ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi, Ayasofya Cami’nde şükür namazı, 6’lı masa paramparça” şeklindeki başlıklar dikkat çekti.

Gazetenin iç sayfasında Erdoğan’ın “Hep Birlikte Türkiye’yiz” mesajını verdiği balkon konuşmasına geniş yer verilirken gazetenin arka sayfasında da Türkiye’nin üretim ve kalkınma hamlelerinin süratle devam ettiği vurgulandı.

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