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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'sız, Muhammed'siz, Ali'siz Alevilik olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan cemevi provokasyonlarına tepki göstererek "Allah'sız, Muhammed'siz, Ali'siz Alevilik olmaz. Sapkın sevklerin üzerine inşa edilenlerle insanlık olmaz. Milli manevi değerlerimize, kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allahsız, Muhammedsiz, Alisiz Alevilik olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün İstanbul bir başka güzel. Sizinle bu şehir bir başka güzel. Rabbim'e sizler gibi yol arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır. Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan il başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Ecdadı rahmetle yad ediyoruz. Dün 2023 hedeflerimizi cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına adamıştık. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini 2071'e adayacaklar. Millet olmak budur. Uzunca süredir bizi bu ruhtan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar çatışma konusu varsa milletimize dayattılar. Kalkınma, hak ve özgürlük yolunda ilerlerken bize parçalanmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Bu sebeple milli mücadelemizi zafere ulaştırdık. Yeni devletimizi kurduk, özgürlüğümüzü tekrar kazandık.

Ülkemizin makus talihini yenmek için başlatılan mücadelede akamete uğradık. Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskiden çok daha zordur. Biz milletimizle ülkemize çağ atlattık. Demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye en üst lige yükseldi. Her vizyon, her hedef bu amaca yöneliktir. AK Parti sadece dünün bugünün değil yarının da partisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi çok zordur
OYNAT 01:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi çok zordur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Gerçekleştirilen demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye'nin üst lige yükseldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın kader gibi kabul edilmesi çok daha zordur. Milletimize hamdolsun çağ atlattık.' ifadelerini kullandı.

Türk milletini demokrasi standartlarına biz çıkardık. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek yine biziz. İstanbul kuruluşumuzdan bugüne 2023 seçimlerinin de lokomotifi olacaktır. İstanbul'da il teşkilatımızın başlattığı kampanyanın 2023'ün ilk işareti olarak görüyorum. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. Milletle bir olunca İstanbul gerçekten çok güzel.

CEMEVİ PROVOKASYONLARI

Bir süredir dünyada Müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor. Irak'ı tekrar bölünme eşiğine getirdiler. Suriye'yi parçaladılar. Yemen'den Arakan'a, Filistinden Afganistan'a aynı oyunlar sergileniyor. Ülkemizde Türk-Kürt benzer senaryolar sergilenmeye çalışılıyor. Sessiz devrimlerle inanç köken fark etmeksizin herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan hukuk devleti kurduk. Eksiklerimiz yok mudur elbette vardır. Ama bizim irademiz hepsinden daha üstündür. Buna rağmen her kesim gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle birlik beraberlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz. Değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız.

  • Alevi-Bektaşi vatandaşlarımıza yönelik fitneler eksik olmuyor. Her türlü farklılığı bir kenara bırakarak değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Allah'sız, Muhammed'siz, Ali'siz Alevilik olmaz. Sapkın sevklerin üzerine inşa edilenlerle insanlık olmaz. Milli manevi değerlerimize, kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'sız, Muhammed'siz, Ali'siz Alevilik olmaz
OYNAT 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'sız, Muhammed'siz, Ali'siz Alevilik olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. 'Kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Allah'sız, Muhammed'siz, Ali'siz Alevilik olmaz. Sapkın sevklerin üzerine inşa edilenlerle insanlık olmaz.' ifadelerini kullandı.


"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 9500 DOLARA DAYANDI"

Kişi başına milli gelir 9500 dolara dayandı. Ne oldu ne diyorlardı. Daha da iyi olacak. 20 yılda olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar her tuzağı bozmaya kararlıyız. Türkiye'nin ihtiyacı budur. AK Parti kadroları olarak hayati misyonun farkında olmanın bilinciyle her sözümüzü buna göre söylemeliyiz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖNLÜNDEKİ ASLAN KENDİNİ İLGİLENDİRİR"

Seçim gününe kadar çok çalışarak, AK Parti bayrağını Ulubatlı gibi dikmeye hazır mıyız. Birileri diyor ki; AK Parti'deki gençlik nerede? İşte burada. Biz hiçbir zaman milletimizi seçimden seçime hatırlayan bir kadro olmadık.

Cumhur ittifakı adayının şahsım olduğunu aylar öncesinden paylaştık. Buna karşılık diğer ittifak ve partiler aday telaffuz edemediler. Yaşanan kavganın gürültüsü her yerden hissediliyor. Milletin karşısına çıkaracak aday için bunca kolpa içine girdiler. Bunların yönetime gelmeleri halde ülkeyi nasıl felakete sürükleyeceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Adayı kenara bıraktık, ülkenin geleceğine dair projeleri de yok. Tembellik gaflet bize yakışmaz. Bunun için mücadelemizi daha da hızlandırıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki Aslan kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde bekleyen 8.ortak, FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Masa projesinin kim olduklarını adresleri belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendirir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir
OYNAT 01:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki Aslan kendini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı, kendilerini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8.ortak, FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Masa projesinin kim olduklarını adresleri belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendirir.' ifadelerini kullandı.

AK Parti'yi güçlü kılan vasıflara sahip çıktığımız sürece engeller önemli değildir. 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kazanacaksak, kimseden inayet beklemeden kendi gayretimizle kazanacağız. İstanbul il başkanlığımızın sürdürdüğü projeyi çok kıymetli bir adım olarak görüyorum. İstanbul'un 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldık. CHP 28'ini aldı. İP 8'ini aldı. MHP 7'sini aldı. HDP 12'sini aldı. Bize bu rakam yetmez. sandıkları öyle bir patlatalım ki yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız. İnşallah bu kadro bunu başarmaya muktedirdir.

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