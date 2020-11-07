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POLİTİKA

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve ve eşi Züleyha Akkal’ın bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Haber Merkezi İHA
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, eşi ve kendisinin bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

"Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız"

Akkal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, bazı semptomların görülmesi nedeniyle eşim ile birlikte yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekler; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı sizlerden önemle rica ederim" dedi.

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