Türkiye'nin 6 Kasım koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Bugünün koronavirüs bilgileri Sağlık Bakanlığının sitesine yüklendi. Sitede yer alan 6 Kasım koronavirüs tablosu, ağır hasta sayılarında kayda değer bir düşüş olmadığını gözler önüne seriyor. Son yirmi dört saatte 2436 yeni hasta koronavirüse yakalanırken 83 kişi hayatını kaybetti.
Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 6, 2020
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