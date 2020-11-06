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Koronavirüs Türkiyenin 6 Kasım koronavirüs sonuçları açıklandı Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
TÜRKİYE

6 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 6 Kasım koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndaki veriler güncellendi. 6 Kasım koronavirüs tablosundaki güncel verilere göre ağır hasta sayıları hala kontrol altına alınabilmiş değil. Bugün 2.436 hastanın tespit edildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun." ifadelerini kullandı. İşte 6 Kasım ölü, hasta, ağır hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bugünün koronavirüs bilgileri Sağlık Bakanlığının sitesine yüklendi. Sitede yer alan 6 Kasım koronavirüs tablosu, ağır hasta sayılarında kayda değer bir düşüş olmadığını gözler önüne seriyor. Son yirmi dört saatte 2436 yeni hasta koronavirüse yakalanırken 83 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

Son beş günün koronavirüs tablosu

Koronavirüsü yenen 91 yaşındaki Kamil amcadan mesaj: Bana bir şey olmaz demeyin
OYNAT 00:56
Koronavirüsü yenen 91 yaşındaki Kamil amcadan mesaj: Bana bir şey olmaz demeyin
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde yaşayan 91 yaşındaki Kamil Taşçıoğlu'nun 26 Ekim tarihinde koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 çocuk babası Taşçıoğlu 57 yaşındaki oğlu İlhan Taşçıoğlu ile 9 gün ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan baba-oğul, filyasyon ekibi takibinde dün evlerine gelerek karantina sürecine girdi. Sağlık durumları iyi olan baba-oğul, karantina sürecinin bitmesini beklemeye geçti. Kamil Taşçıoğlu, “Lütfen herkes maskesini takıp önlemini alsın. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bu süreci birlikte aşacağız. Bu virüs genç, yaşlı dinlemiyor. Lütfen herkes tedbirlere uysun. Şükür Allah'ıma iyi olduk” diye konuştu.

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Türkiyenin 6 Kasım koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

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Deprem çadırındaki Trabzonlu ninenin Erdoğan sevdası: Gözleri şişmiş onun için Kur'an okuyorum
Hayat

Deprem çadırındaki Trabzonlu ninenin Erdoğan sevdası: Gözleri şişmiş onun için Kur'an okuyorum

İzmir depreminin ardından çadırda yaşayan Trabzonlu 76 yaşındaki Arzu Özdel, kendisini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya, “Tayyip Erdoğan’ı tanıyor musun? Onu benim için öpün. Onu çok seviyorum. Gözleri şişmiş onun için Kur'an okuyorum. Ona laf edenleri Allah'a havale ediyorum” dedi. Erdoğan ile telefonda konuşmak isteyen Özdel’in, cuma namazı vakti olduğu için bu isteği gerçekleşmedi ancak numarasını vererek Erdoğan’ın telefonunu beklediğini söyledi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş ve Ay'ın önünde geçtiği anlar böyle görüntülendi
Teknoloji

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş ve Ay'ın önünde geçtiği anlar böyle görüntülendi

ABD'de Kaliforniyalı fotoğrafçı Andrew McCarthy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in ve Ay'ın önünden geçtiği anların görüntüledi. Dünya'dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan ISS'in her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya’nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisinde ilk cuma namazı kılındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, 14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından koronavirüs tedbirleriyle pazartesi günü ibadete açılmıştı. Kentte yaşayan Müslümanlar, Atina Camisi'nde ilk cuma namazı için saf tuttu. Yunanca okunan cuma hutbesinde, camilerin önemine işaret edilerek, Hazreti Muhammed'in döneminde mescitlerin sadece ibadet için değil, aynı zamanda mahkeme ve okul olarak da hizmet verdiği vurgulandı.

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