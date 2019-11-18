Gündem AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Erdoğanın başkanlığında toplandı
POLİTİKA

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti MYK toplandı.
AK Parti MYK toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

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